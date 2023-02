Milan, per Leao seconda panchina di fila: la scelta di Pioli fa rumore

MILANO - Probabilmente non è ancora arrivato il momento di definirlo “caso”, ma l’iniziale panchina di Rafael Leao nel derby di ieri sera, è sicuramente un evento che si porterà dietro strascichi e polemiche. Perché Leao è stato l’mvp dello scudetto '21-22; perché Leao è senza dubbio il giocatore migliore della squadra rossonera, l’uomo che, illuminandosi, ha sempre aiutato i suoi compagni a raggiungere il successo. E non è un caso che le partite peggiori del Milan in questa stagione sia combaciate con le “assenze” del portoghese: quando Leao ha giocato male, non ha segnato e non ha servito assist, il Milan non ha praticamente mai vinto. Quella di ieri sera è stata la seconda panchina consecutiva di Leao, ma se quella della scorsa settimana contro il Sassuolo era sembrata una scelta figlia della brutta prestazione del giocatore a Roma contro la Lazio, tecnicamente e per atteggiamento (moscio, senza mordente), quella contro l'Inter è sembrata essere un messaggio inviato da Pioli al ragazzo. Anche perché proprio contro i neroverdi Leao non era entrato bene: è vero che il Milan domenica scorsa non era di fatto sceso in campo, ma il portoghese non si era calato con la giusta testa nella partita e sul 4-1 aveva tentato, sbagliandolo, un colpo di tacco a metà campo che aveva fatto infuriare tutti.

Leao e i motivi del calo Leao ieri sera è entrato al 10’ della ripresa al posto di un evanescente Origi. Ha messo maggiore voglia rispetto alle precedenti due gare, ma, tolta una folata a campo aperto con assist perfetto e non sfruttato da Giroud, non è riuscito a dare il suo solito contributo. O per lo meno quello che tutti si attendono da lui, il giocatore che aveva ribaltato i nerazzurri nel derby d’andata di campionato, con una straordinaria doppietta e l’assist per il gol di Giroud. Pioli ieri sera gli ha chiesto un lavoro diverso, da seconda punta vicino a Giroud, ma in mezzo al campo e senza l’amata linea laterale alla sua sinistra, Leao si è un po’ perso. E a questo punto viene da chiedersi quale sia il motivo di questo momento del portoghese. Stanchezza per le poche vacanze fatte, visto che, seppur giocando poco, è stato al Mondiale col Portogallo? Un calo psicologico figlio dei suoi 23 anni, considerando che la continuità non è mai stato finora il suo punto di forza? Oppure il rinnovo del contratto e le voci su un possibile trasferimento in estate nella ricca Premier lo stanno inevitabilmente distraendo?