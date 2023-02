Milan, perché il ritorno di Ibrahimovic è così importante (in campo e fuori)

Zlatan Ibrahimovic, 41 anni e 4 mesi, è stato operato il 25 maggio 2022 a Lione per la stabilizzazione del ginocchio, la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione dei menischi. Da martedì 7 febbraio è tornato ad allenarsi con la squadra ed è disponibile per la partita con il Toro, in programma venerdì. Non ci sono dubbi: questa è la più bella notizia che il Milan potesse ricevere in un periodo così accidentato e scandito da un crollo verticale che i rossoneri sono chiamati ad arrestare. Indipendentemente dal fatto che Ibrahimovic non sia stato iscritto nella lista Uefa in vista degli ottavi di Champions contro il Tottenham (andata a San Siro il 14 febbraio; ritorno a Londra l'8 marzo), solo PIoli sa quanto Zlatan gli sia mancato, dal giorno dello scudetto in poi. Non soltanto per gli 8 gol pesanti che lo svedese aveva segnato nella stagione del diciannovesimo tricolore, ma anche e soprattutto, per la sua leadership, in campo e fuori dal campo, punto di riferimento assoluto dell'allenatore e dei giovani compagni.