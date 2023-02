Milan-Torino, Pioli: "Leao è un giocatore strano, Giroud un leader"

MILANO - "Ripartenza? Pensiamola così... Oggi ci aspettavamo tutti una partita difficile , con un avversario che fa giocare poco, che non ti fa costruire, ma abbiamo lavorato tanto dentro la partita, sia difensivamente che offensivamente, cercando qualche piccolo pertugio. Poi è chiaro che il gol ci ha sbloccati mentalmente e dopo le cose sono state più belle da vedere e siamo stati una squadra migliore rispetto ad inizio partita. Un piccolo passo in avanti che serviva". È l'analisi di Stefano Pioli , ai microfoni di Dazn, al termine di Milan-Torino, match vinto dai rossoneri grazie alla rete di Giroud: " Mani sul volto al suo gol? Le ho messe perché esultando ho sentito dolore dappertutto e mi sono un po' preoccupato... Noi lavoriamo tutti i giorni per ottenere risultati e nell'ultimo mese non ci siamo riusciti e questo ci ha fatto male, mentalmente e fisicamente. Dobbiamo guardare avanti perché la stagione è ancora lunga. Fare la Champions l'anno prossimo sarebbe un bel risultato , ma mancano ancora tante partite e dobbiamo dare continuità a questa importante vittoria. L'allenatore deve analizzare bene le prestazioni della squadra e capire da dove ripartire: nelle ultime 3 avevamo preso una media di 4 gol a partita, qualcosa nel nostro meccanismo difensivo era venuto meno. Le caratteristiche per giocare in un altro modo ci sono".

Pioli sulla difesa a 3, Leao, Giroud e la stagione del Milan

"A me non interessa giocare dietro a 3 o a 4, non è questo che fa la differenza. Dobbiamo ritrovare brillantezza, positività e fiducia, ripartendo da una fase difensiva più solido. Torneremo a giocare a 4 quando avremo difensori nelle migliori condizioni, ma serve questo spirito. La squadra voleva davvero questa vittoria ed esserci riusciti è importante, ma dovremo continuare in questo modo, perché è solo un piccolo passo. Leao è un giocatore strano, pensavo che mettendolo largo lo agevolassi, ma in questi giorni, provando il 3-4-2-1, mi ha detto che è la sua posizione preferita. Nelle difese a 3 deve andare più dentro, ma è contentissimo della posizione. Primo tempo non al top? Facevamo fatica, gli attaccanti non venivano serviti bene. Vedremo di partita in partita. Lui può giocare sia dentro che fuori. Giroud? È un giocatore importantissimo, a livello tecnico, di posizione e morale, è un leader di questa squadra. Il Milan ha tanti giocatori importanti e lui è uno di questi. Affrontiamo in questo periodo squadre che si assomigliano molto, come Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, vedremo che moduli usare. La mia squadra è evoluta e può giocare in diversi modi. I risultati e le prestazioni negative si sentono, lavori in settimana con tensione, poca serenità e allegria, ma alleno un gruppo responsabile e consapevole, senza dimenticare il supporto che ci stanno dando i nostri tifosi, anche stasera, e questo ci aiuta molto", conclude Pioli.