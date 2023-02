Milan, la vittoria sul Toro è tutta da dedicare a Pioli

Non tragga in inganno il punteggio risicato grazie al quale il Milan è tornato a vincere dopo un digiuno di 37 giorni, scandito da sconfitte a catena, difesa improvvisamente di burro, precaria condizione generale, progressiva perdita di fiducia. Il successo dei Campioni d'Italia è tutto da dedicare a Pioli. Dopo trentasette, durissimi giorni, durante i quali ha ricevuto critiche talvolta ingenerose, spesso ingiuste e dimentiche di tutti gli ostacoli che ha dovuto superare, l'allenatore ha indicato alla squadra la strada per uscire dalla crisi e la squadra ha risposto, sorretta dai tifosi che non l'hanno mai lasciata sola, nemmeno nel momento in cui il verticale crollo di rendimento,sembrava la condannasse a un disastroso girone di ritorno. Sia chiaro: la risalita è soltanto all'inizio, il primo tempo contro i granata è stato ancora lontano dallo smalto dei giorni migliori, ma nella ripresa il gioco è migliorato e, soprattutto, l'incornata di Giroud ha scacciato nuovi fantasmi, regalando tre punti preziosi nella rincorsa a un posto in Champions League.