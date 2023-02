Pioli, l’inventa-Milan: la nuova strada è tracciata

Nulla da consegnare all’archivio del calcio, tanto per distendere nuovamente il sorriso. È la sostanza dell’1-0 di venerdì colto dal Milan ai danni di un sostanzioso Torino. Una vittoria “sporca”, come aveva chiesto Stefano Pioli prima del match interno contro il Sassuolo. Richiesta improvvida, come sanzionato dal 5-2 emiliano sul campo. L’altra sera la risposta è stata invece positiva, con un Milan non bello ma efficace, bravo a sfruttare una delle opportunità create e altrettanto bravo a non incassare gol, come non capitava dall’8 novembre nello 0-0 di Cremona. Da allora nove partite con almeno una rete al passivo e, soprattutto, una serie di quattro incontri consecutivi (Inter in Supercoppa, poi Lazio, Sassuolo e di nuovo Inter in campionato) con altrettante sconfitte. Situazioni che Pioli ha affrontato seconda sua abitudine, ovvero cercando all’interno di Milanello le soluzioni più acconce per venirne fuori e basate su uomini a disposizione e sistema di gioco. Reinventando il Milan. Detto che i limiti della rosa (nel senso delle alternative) quest’anno sono emersi inesorabilmente a fronte dei passaggi a vuoti di alcuni titolari, il tecnico si è concentrato sul secondo aspetto, senza dimenticare quello psicologico.