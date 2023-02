Milan, eliminare il Tottenham vuol dire assicurarsi almeno 70 milioni di euro in totale

Il Milan ha almeno 70 milioni di buone ragioni per eliminare il Tottenham e qualificarsi ai quarti di finale della Champions League. La proiezione sui possibili introiti garantiti ai rossoneri in caso di exploit con gli Spurs di Conte, è stata eseguita dal sito specializzato Calcio e Finanza, con dovizia di particolari. Da undici anni i Campioni d'Italia non entrano nel novero delle otto migliori squadre europee: l'ultima volta risale al 2012, quando, approdati ai quarti, vennero eliminati dal Barcellona. In questa edizione della Champions, sinora il Milan si è assicurato il bonus partecipazione (15,64 milioni); i ricavi legati al ranking storico (14,8 milioni) e la prima parte del market pool (suddivisione dei diritti televisivi fra le squadre della stessa nazione), basata sul piazzamento della Serie A 2021/22: per il Milan tricolore 8 milioni. Si aggiungano i bonus per i risultati nella fase a gironi la squadra di Pioli ha vinto 3 partite, pareggiata una e perse due: 9, 3 milioni. La proiezione sulla seconda parte del market pool si basa sul numero di partite disputate nella Champions 2022/23 e per la quale è stata stimata una cifra per ogni club (riguardo i rossoneri 4,76 milioni). L'ingresso agli ottavi vale 9,6 milioni, la qualificazione ai quarti 10,6 milioni. Si capisce una volta di più perché giocare in Champions League può cambiare il destino di un club, in campo e fuori. Se fra oggi e l'8 marzo, data della gara di ritorno, al Milan riuscisse l'impresa di eliminare il Tottenham, la società potrebbe proseguire con passo ancora più spedito lungo la strada del risanamento dei conti che è stata felicemente imboccata.