Milan, Pioli ha toccato le corde giuste

Una partita per rivedere un abbozzo di Milan, un’altra per ritrovarlo completamente. Sono bastati 180’ - quelli con il Torino e, soprattutto, quelli con il Tottenham - per apprezzare nuovamente le qualità che avevano portato i rossoneri a conquistare la passata stagione lo scudetto. Una serata, quella in cui si sono esaltati gli oltre 70.000 tifosi accorsi al Meazza, che ha restituito una squadra compatta, attenta, a tratti feroce, desiderosa di tornare protagonista. Occorreva una scintilla a Milanello per lasciarsi alle spalle il gruppo timoroso e insicuro che aveva incassato quattro sconfi tte di fi la. Stefano Pioli l’ha innescata, festeggiando una vittoria che, agli ottavi di finale di Champions League, mancava dal 20 febbraio 2013 (2-0 al Barcellona). Che basti toccare anche una sola corda giusta lo sanno bene gli amanti degli sport invernali. La scorsa stagione Lisa Vittozzi si fermava al poligono del biathlon e sparava da tutte le parti, tranne che nel bersaglio. Era stata data per morta (lei, una leader mondiale della specialità), quest’anno è tornata infallibile. Non era diventata una incapace, semplicemente le era entrato in testa qualcosa che aveva minato le certezze acquisite.

Come al Milan di inizio 2023, perforabile da chiunque. Il lavoro di Pioli lo ha restituito ai tifosi. Quelli veri. Quelli che applaudivano all’Olimpico dopo lo 0-4 con la Lazio e quelli che cantavano Pioli is on fire prima del match con il Tottenham. Non i leoni da tastiera di #PioliOut, ennesima dimostrazione della incomunicabilità tra mondo reale e mondo social. Guai, però, a illudersi che tutto sia alle spalle. Perché, al netto delle assenze, il Tottenham non può essere quello sceso in campo l’altra sera e il tecnico rossonero ha subito avvisato di quanto sarà tosta la partita dell’8 marzo a Londra. Anche perché Conte e Pioli recupereranno diversi uomini ora fuori. Tempo che sarà più prezioso per il Milan, come dimostra Malick Thiaw. I suoi giovani hanno bisogno di esperienza per crescere e rafforzare una rosa che aveva dei limiti (alternative estive in ritardo e Giroud senza un cambio a dargli riposo): Monza, Atalanta e Fiorentina saranno tre tappe importanti.