EuroMilan, la rivincita di Maldini e Massara. E Del Piero rincuora De Ketelaere

È proprio vero, la Champions League logora chi non la gioca. L' EuroMilan che ha battuto il Tottenham può confermare. La vittoria sugli Spurs , lo splendido debutto in Champions di Thiaw , uno degli acquisti estivi fortemente voluti da Maldini e Massara , i complimenti di Cardinale ai due dirigenti e a Pioli per il modo in cui la squadra ha superato la crisi: la grande notte di San Siro ha portato nuova fiducia nel futuro rossonero. E, soprattutto, ha segnato la rivincita di M & M sulle critiche piovute loro addosso durante il gennaio nero dei Campioni d'Italia . Molto si è parlato e discusso del mercato estivo 2022 condotto dai responsabili della strategia acquisti e cessioni, rimproverando loro di avere speso 35 dei 50 milioni a loro disposizione per ingaggiare Charles De Ketelaere , 21 anni, grande talento belga sinora ancora inespresso nel calcio italiano e di avere portato a Milanello solo giovani di belle speranze.

Come Malik Thiaw, 21 anni, difensore dell'Under 21 tedesca campione d'Europa nel 2021, acquistato dallo Schalke 04 per 6 milioni di euro. Al debutto assoluto in Champions League, Thiaw è risultato fra i migliori in campo: assente Tomori, schierato nella difesa a tre con Kjaer e Kalulu, il giovane rossonero ha brillato come un veterano, senza accusare timori reverenziali nemmeno di fronte a un gigante quale Harry Kane, 267 gol con la maglia del Tottenham, miglior marcatore nella storia del club allenato da Antonio Conte, capitano dell'Inghilterra. Quanto a De Ketelaere, gli avranno fatto sicuramente piacere le parole di Alessandro Del Piero, pronunciate davanti alle telecamere di Sky: "Il cambio di campionato è tosto per chiunque. Pensando al passato, l'esempio più eclatante è stato Zidane, che ha fatto molta fatica nei primi mesi. C'erano molti punti di domanda, perché non riusciva a trasformare in campo quello che invece noi in allenamento vedevamo. Forse nel suo caso è un discorso di maturazione, di ambientamento. Serve un po' di tempo, non è detto che le cose siano sempre automatiche, anche se De Ketelaere ha qualità incredibili e le ha mostrate, sia pure a sprazzi. Il gol è mancato, però c'era, era lì".