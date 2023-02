Banchero tifa Milan: "San Siro, arrivo". La risposta del club

MILANO - In un video diffuso dal Milan e da Nba, Paolo Banchero, cestista italo-americano impegnato nell’NBA All-Star 2023 a Salt Lake City, ha svelato la sua fede rossonera dopo che gli è stata recapitata da Milano una maglietta personalizzata: «Grazie per questo fantastico regalo. Non vedo lora di venire allo stadio e conoscere la squadra, forza Milan!», il messaggio della stella degli Orlando Magic, selezionato come prima scelta assoluta all’Nba Draft 2022, che si sta affermando come uno dei migliori rookie della lega. Pronta la risposta arrivata da Casa Milan: «Ti aspettiamo in Italia!». Banchero è in buona compagnia: pure Danilo Gallinari è un grande tifoso milanista.