Monza-Milan, Pioli su Tomori e Bennacer: le condizioni. "Palladino? Complimenti"

MILANO - Dopo aver ritrovato il passo in campionato e vinto l'andata dell'ottavo di finale di Champions contro il Tottenham, il Milan si prepara per tornare in campo nella delicata trasferta di Serie A contro il Monza. Alla vigilia del match, Stefano Pioli carica l'ambiente: "Siamo una squadra che anche nelle difficoltà non ha mai smesso di credere in se stessa, non è mai venuta meno ai suoi tifosi. E' una cosa che ci dà energia per il futuro". In arrivo c'è la sfida alla formazione di Palladino con il tecnico rossonero che avverte: "Milan che viene da due buone partite e che deve cercare di vincere domani. Sarà la prossima prestazione a dire come starà la squadra. E' stata una buona settimana, ma domani c'è una squadra che gioca bene e che sta bene. Non ci resta che stare bene e provare a vincere la partita". Poi un siparietto sul patron del Monza, Silvio Berlusconi, che aveva detto la sua su Leao: "Io sono sempre d'accordo con Berlusconi".