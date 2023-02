Milan, ti serve un Osimhen. Mercato: alla ricerca del gol

MILANO - Adriano Galliani , quando di professione faceva l’amministratore delegato del Milan e non del Monza, amava sottolineare come, prima di prendere un attaccante, amava verificare sull’almanacco Panini quanti gol avesse segnato in carriera. I tempi sono cambiati, gli strumenti per ricercare i dati si sono aggiornati, ma quella, dopo tutto, resta la discriminante principale per valutare un attaccante. Un postulato che non ha certo seguito Paolo Maldini quando ha deciso di prendere Divock Origi che da tempo non arriva a segnare 10 gol a stagione.

E Giroud deve fare gli straordinari

Che non fosse un bomber, lo sapeva pure il direttore tecnico del Milan, e sapeva pure che Origi sa fare pure tante altre buone cose essendo un attaccante moderno. Problema è che, con Ibra in bacino di carenaggio, Rebic zavorrato da qualche problema fisico e dai soliti alti e bassi, al povero Giroud è toccato tirare la carretta da inizio stagione a oggi. Un problema che andrà analizzato per bene in ottica estiva perché ovviamente non può bastare il rinnovo - stra-annunciato - di Giroud a fare da panacea di tutti i mali per un club che presto abdicherà lo scudetto senza aver praticamente mai lottato per difenderlo. Se il Milan vorrà tornare a lottare per il titolo, lì dovrà rinforzarsi: l’esempio lo sta dando il Napoli che vola sull’onda dei gol segnati da Victor Osimhen, un giocatore che per forza ed età (scontata una maxi plusvalenza alla sua cessione) nessuno possiede nel nostro calcio.