Monza-Milan, Pioli difende De Ketelaere: “Gli manca solo il gol”

Pioli su Monza-Milan, De Ketelaere e la Champions

"Cosa fare per migliorare? Una costruzione più precisa, più continua, palleggiare bene e superare la prima pressione degli avversari, per poi dopo avere più possibilità di essere pericolosi. È chiaro poi che le partite cambiano: nel primo tempo il Monza non veniva in parità numerica, quindi avevamo una costruzione più semplice, nel secondo invece con Izzo rompeva su Brahim Diaz fra le linee, quindi eravamo in parità numerica e dovevamo muoverci meglio davanti. Abbiamo cambiato qualche posizione in campo e dobbiamo sicuramente sviluppare meglio. Con personalità dobbiamo cercare soluzioni per avere la possibilità di costruire in superiorità numerica, e ci lavoreremo, perché i prossimi impegni saranno difficili e importanti. Recuperiamo ora un po' di energie, venivamo da un periodo difficile, ma lavorando, giocando da squadra e soffrendo abbiamo vinto tre partite, e ci prepareremo per la sfida con l'Atalanta. Origi-Leao? Avevo scelto due attaccanti di velocità e profondità per provare a superare la loro pressione. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche altro no, si può fare meglio perché c'era la possibilità di sviluppare di più, anche se credo che abbiamo fatto una buona partita, almeno fin quando abbiamo avuto energie. Non dimentichiamoci che il Monza era la squadra con la striscia positiva più lunga della Serie A, quindi vuol dire che abbiamo incontrato una squadra che sta bene e aver vinto deve darci tanta fiducia. De Ketelaere? Credo gli manchi solo il gol, è un ragazzo giovane che sperava di riuscire a fare di più e un gol per lui significherebbe tanto. Le occasioni stanno arrivando, sono sicuro che il gol arriverà. Deve crederci e continuare a lavorare come sta facendo, perché le qualità le ha. Terzo 1-0 di fila? Sono tutti importanti, anche se quello in Champions non ci permette di restare sereni, sappiamo quanto sarà delicato il ritorno, ma al tempo stesso stimolante. Se continuiamo a non prendere gol abbiamo le qualità per vincere e questa è una basa dalla quale ripartire con grande forza", conclude Pioli.