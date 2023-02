Milano: Shevchenko, Zelensky e gli aiuti per l'Ucraina

MILANO - Anche Volodymyr Zelensky ha voluto partecipare alla serata organizzata all’Hotel Gallia di Milano da Andriy Shevchenko per raccogliere fondi in favore dell’Ucraina martoriata dalla guerra con la Russia. Il ricavato dell’asta benefica, sarà utilizzato per la ricostruzione dello stadio di Irpin, distrutto dalle bombe. Tra i presenti, Adriano Galliani, Piero Ausilio, Igli Tare, il sindaco di Milano Beppe Sala. A patrocinare l’evento, United Onlus, associazione a scopo benefico nata nel 2019 da un’idea di Riccardo Calleri, Chiara Geronzi e Alessandro Moggi.