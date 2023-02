Milan, Cocirio: un altro ex di Elliott entra nel club

Gli ex manager di Elliott sono sempre più al comando del Milan proprio nella fase successiva alla cessione del club a RedBird. Dopo la nomina di Giorgio Furlani amministratore delegato ufficializzata lo scorso novembre, ieri è stato annunciato il conferimento della carica di Chief Financial Officer a Stefano Cocirio. Componente del Cda Milan dal 2018, Cocirio è stato associate portfolio manager di Elliott fino a due mesi fa. Ora diventa il capo dell’area finanziaria rossonera. Erano preventivabili novità in questo settore, visto che l’attuale direttore finanziario è Aldo Savi entrato nel Milan da Blue Skye, la società degli ex consiglieri D’Avanzo e Cerchione, ora in causa contro Elliott per le modalità della cessione a RedBird. Savi resta nel club, ma Cocirio sarà il suo superiore.