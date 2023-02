Milan, Shevchenko su De Ketelaere: "Se si sblocca vedremo un altro giocatore”

MILANO - Uniti per l’Ucraina. È la serata di Andriy Shevchenko (e del presidente Volodymyr Zelensky che dopo averci provato al Festival, riesce a mandare un suo messaggio di pace) per il suo Paese, per la sua gente, per quei bambini che ha visto giocare a pallone tra le bombe. Immagini dure, che lo mettono ancora a dura prova. «È già quasi un anno che siamo in guerra con la Russia ed io sono fiero del mio paese che sta difendendo la libertà. Purtroppo la guerra ha portato tanti disagi, stanno morendo tante persone e soprattutto stanno soffrendo tanti bambini. Ma negli occhi dei bambini ho visto la speranza di vivere una vita. Attraverso lo sport possiamo dare loro ancora più speranza per lottare e vivere». Una serata all’Hotel Gallia dove Sheva incontra Adriano Galliani, poi la Milano nerazzurra. Tanti ricordi. Soprattutto per l’ex amministratore delegato di Casa Milan: «Mi sono messaggiato con Pioli, gli ho fatto i complimenti per la sua Panchina d’Oro, complimenti a lui e speriamo per la Champions…». Andriy invece vuole parlare del presente, dei secondi novanta minuti da giocare a Londra, al New White Hart Lane. «Sarà una partita difficile ma vedo Milan in crescita. Gli ultimi risultati hanno portato maggior serenità un momento di crisi. Ma ora ne sta uscendo».

Sheva sul presente del Milan e De Ketelaere

Cosa manca al Milan per poter tornare a vincere in Europa? «A San Siro ho visto un Milan con un passo, con una grinta diversi rispetto a prima. Ora spero trovino risultati nella continuità. Al Milan oggi manca un po’ di esperienza perché è da tanto tempo non gioca a questi livelli ma come tifoso del Milan spero possa essere ancora competitivo nelle prossime giornate di Champions». Europa o no Andriy Shevchenko scommette decisamente su Charles De Ketelaere, su un giocatore che fin qui ha fatto vedere poco e niente. Una scommessa che l’attaccante ucraino è sicuro di vincere: «De Ketelaere deve trovare la grinta dentro di sé ma in campo si vede che ha le qualità per fare bene con la maglia del Milan. Direi che gli manca il gol per sbloccarsi ma avendo l’occasione in ogni partita credo che arriverà presto e da lì vedremo un altro giocatore…».