Milan, Giroud e De Ketelaere: "Spero si sblocchi col Tottenham"

MILANO - "Dopo il colpo di testa fuori contro il Tottenham l'ho abbracciato. È in questi momenti difficili che dobbiamo far sentire il nostro sostegno ai compagni: ora gli mancano fiducia e spontaneità, ha bisogno di un gol perché cambi tutto. Volevo che segnasse anche perché contro la Sampdoria gli hanno annullato un gol per un mio fuorigioco, è colpa mia se non si è già sbloccato. Spero che segni a Londra contro il Tottenham". Olivier Giroud, protagonista del nuovo episodio di '1 vs 1' di Dazn, ha parlato di Charles De Ketelaere, recentemente al centro delle critiche per alcune occasioni fallite sotto porta.