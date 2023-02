Milan-Atalanta, Pioli annuncia: "Maignan gioca". E su Ibrahimovic...

MILANO - Un big match che potrà dire molto sul futuro della lotta Champions, Stefano Pioli parla alla vigilia della sfida di San Siro contro Gasperini e avverte: "L'Atalanta è una grande squadra, ha organizzazione, tecnica, fisicità. Anche noi abbiamo le nostre caratteristiche, sarà una partita aperta come sempre". Poi il tecnico rossonero parla dei singoli, annunciando un ritorno fondamentale: "Ibra sta sempre meglio, settimana quasi al completo. Calabria e Bennacer non convocati, ma li avrò da mercoledì. Florenzi sta meglio e aspetto anche lui per Firenze. Maignan sta bene e quindi giocherà". Torna tra i pali il portiere francese con Pioli che aggiunge: "Tatarusanu ha fatto il suo dovere, dando il suo contributo, negli ultimi giorni ha avuto anche un attacco influenzale. Mike è stato un leone in gabbia, non poteva aiutare, non poteva incictare, non poteva dare consigli. Ora è molto motivato e ci darà un grande apporto. Mike è stato il miglior portiere della passata stagione, ci dà tanto in tante situazioni. Comunica molto. Domani sarà il giocatore che avrà più tempo per la costruzione, lui sa variare, sa fare le scelte giuste. Non gioca da 5 mesi, dovrà riprendere ritmo e posizione. Sono contento del suo rientro".