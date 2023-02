Maignan, fine calvario: titolare in Milan-Atalanta 162 giorni dopo

MILANO - Sono passati 162 giorni da Milan-Napoli, ultima volta in cui Mike Maignan ha indossato la maglia rossonera in gare uffi ciali. Poi cinque mesi di calvario per due problemi al polpaccio sinistro, con una ricaduta che ha allungato ulteriormente i tempi. Una lunga rincorsa, che ha intrecciato il suo percorso anche con fasi polemiche sulla gestione della riabilitazione, specialmente per una sorta di zona d’ombra su come sia stato seguito nei suoi giorni a Clairefontaine nel ritiro della Francia, dove venne fatto forzare per cercare di portarlo al mondiale. Poi il fatto che Maignan si sia affidato a un presunto mago dei muscoli che avrebbe rallentato, per non dire complicato e intralciato, il lavoro impostato dallo staff medico del Milan che, invece, ci aveva visto bene e lungo sul come trattare l’infortunio. La settimana che si conclude oggi è stata attraversata da sensazioni sempre più positive fi no agli allenamenti di ieri e di due giorni fa, quando Maignan ha preso parte alla parte tattica ed era a difesa della porta della formazione titolare. Già l’amichevole interna contro la Primavera era stato un primo segnale importante delle sue condizioni, così come lui stesso aveva dato dei segnali sui social inequivocabili. Tutti, a Milanello, erano contenti nel rivedere Maignan in condizione anche perché il ragazzo, seppur non lo abbia dato a vedere pubblicamente, ha sofferto tanto in questi cinque mesi , specialmente il fatto di non aver potuto dare il suo contributo alla squadra. Ovviamente tra chi era ed è felice nel riavere a disposizione Mike Maignan c’è Stefano Pioli.

Così lo ha lanciato Pioli

L’allenatore rossonero, nel corso della conferenza stampa pre partita, ha voluto subito sciogliere ogni dubbio sulla titolarità del francese nel match di questa sera contro l’Atalanta dichiarando: «Mike è stato un leone in gabbia, non poteva scendere in campo, non poteva aiutare la squadra. Adesso ha questa possibilità. Sta bene, è molto motivato e ci darà un grande apporto» per poi aggiungere: «Credo che sia stato evidente che sia stato il miglior portiere della passata stagione, ci dà tanto in tante situazioni. È un portiere molto comunicativo. Come succede spesso contro l'Atalanta, sarà l'unico giocatore ad avere un po' più di tempo per cominciare la costruzione – ha detto poi Pioli -. Sa variare le giocate, sa fare le scelte giuste. È un giocatore che non gioca da 5 mesi. Sta bene fisicamente e mentalmente, dovrà riprendere il suo ritmo e la sua posizione, cose che per 5 mesi non ha avuto. Che sono contento del suo ritorno sì, nel modo più assoluto». San Siro è pronto a ruggire per il ritorno in campo di Maignan e chissà che sul volto del portiere non traspaia un po’ di emozione nel pre partita. La partita di questa sera sarà anche l’ultimo Milan-Atalanta di Marco Sportiello con la maglia della Dea sulle spalle. Nel corso delle prossime settimane è prevista la firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni a parametro zero. A gennaio il Milan ha provato ad anticipare il suo arrivo, ma l’Atalanta ha chiesto 5 milioni per liberarlo. Sportiello che prenderà il posto di Tatarusanu, al quale non sarà rinnovato il contratto.