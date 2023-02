Ibrahimovic, il film social su infortunio e recupero. Poi punge: "Dubitate di me!"

MILANO - È stato un viaggio lungo e con tante criticità, ma si è concluso con il lieto fine. Non era scontato infatti che Ibrahimovic potesse tornare a giocare a calcio dopo l'ultimo infortunio , un altro calciatore alla sua età avrebbe scelto probabilmente di appendere gli scarpini al chiodo per iniziare una nuova carriera, magari da allenatore. Ma Zlatan è diverso, si sa.

Ibrahimovic, il "film" del rientro sui social

E se qualcuno mette in dubbio le sue qualità, lui darà tutto sé stesso per dimostrare l'esatto contrario. È questo, infatti, il messaggio che ha deciso di mandare sui social network, pubblicando un video in cui si vedono tutte le tappe percorse dall'infortunio al rientro in campo, accompagnato da una didascalia sarcastica molto significativa: "Doubt me". Già, mai dubitare di Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Milan lo ha confermato anche questa volta.