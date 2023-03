Stadio Milan, Cardinale incontra Sala e Fontana: la ricostruzione della giornata

CARNAGO (Varese) - Mezz'ora a Palazzo Marino per incontrare il sindaco Giuseppe Sala , subito dopo via verso il Palazzo della Regione per il Presidente Attilio Fontana: Gerry Cardinale non ha voluto perdere tempo e, accompagnato dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, ha incontrato i due rappresentanti più alt i per discutere e illustrare il progetto legato al nuovo stadio del Milan . Che sarà portato avanti da soli, senza più la compartecipazione dell'Inter. L'area individuata sarebbe quella dell'ippodromo "La Maura", non lontano dall'attuale San Siro, anche se la società proprietaria dei terreni, la Snaitech, ha precisato di aver sì "sottoscritto un accordo preliminare di compravendita per l'area", ma "che non è stato sottoscritto con una società sportiva". Cardinale, però, prima di Milan-Tottenham, avrebbe visionato l'area in questione, e sarebbe intenzionato a trasferire là anche la sede del club, il settore giovanile e le squadre femminili.

Milan, Pioli recupera Bennacer e Calabria

Sul campo, intanto, il Milan ha ripreso il lavoro dopo due giorni di riposo. Buone notizie per Stefano Pioli, con Bennacer e Calabria di nuovo in gruppo e pienamente recuperati per la trasferta di sabato sera a Firenze, dove invece mancheranno Leao e Krunic, fermati per un turno dal giudice sportivo. Al posto del portoghese il candidato per una maglia da titolare è Rebic, mentre a centrocampo, se Pioli non vorrà gettare nella mischia Bennacer dal primo minuto, potrebbe essere Pobega a far coppia con Tonali. L'altro possibile cambio riguarda il trequartista, con De Ketelaere che spera finalmente in una maglia da titolare (Diaz in panchina in vista del Tottenham). In attacco Giroud resta inamovibile, con Ibrahimovic pronto ad aumentare il minutaggio dopo i venti minuti disputati domenica contro l'Atalanta.