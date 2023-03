Il Milan riabbraccia Bennacer

MILANO - Il lungo elenco di diffidati che il Milan aveva prima della partita con l’Atalanta ha mietuto le prime defezioni. Sabato sera contro la Fiorentina, Stefano Pioli non potrà contare su Rade Krunic e Rafael Leao che, a seguito dell’ammonizione presa contro la Dea, dovranno rimanere fermi ai box per un turno di campionato. Due assenze importanti, che costringeranno l’allenatore milanista a cambi obbligati che porteranno il Milan a cambiare faccia, almeno nell’incontro del Franchi. Le buone notizie per Pioli, però, arrivano dall’infermeria, visto che Ismael Bennacer, Davide Calabria e Alessandro Florenzi hanno svolto per intero l’allenamento di ieri con il resto del gruppo e sono recuperati. Soprattutto il ritorno del regista algerino sarà fondamentale poiché Sandro Tonali, che non ha un turno di riposo da quando è ripresa la stagione dopo il Mondiale, sta tirando la carretta e a breve avrà necessità di rifiatare. Gli allenamenti di oggi e domani daranno a Pioli un quadro completo su quanti minuti avrà nelle gambe Bennacer, anche se appare complicato vederlo titolare contro la Fiorentina. Più probabile che inizi dalla panchina per mettere minuti nella ripresa e rivederlo dall’inizio mercoledì 8, in occasione della gara di ritorno contro il Tottenham a Londra. Ma le assenze di Krunic e Leao potranno dare una chance ad altri compagni, che scalpitano alle loro spalle per scendere in campo dall’inizio della partita.

Dubbio offensivo

Diverse le soluzioni possibili in casa Milan per la sostituzione di Leao. La prima sarebbe quella canonica del “ruolo su ruolo”, con Ante Rebic titolare al suo posto. Poi ci potrebbe essere quella dell’accoppiata Giroud-Origi, con il belga buttato nella mischia come partner offensivo del bomber francese in un ruolo che lui, di base, gradisce molto. L’altra opzione sarebbe quella di un Milan disegnato con il 3-4-2-1 dove ci potrebbe essere l’inserimento di Charles De Ketelaere come trequartista mancino accanto a Brahim Diaz, il tutto sempre alle spalle di Olivier Giroud. Tutte soluzioni plausibili, che Pioli vaglierà nelle prossime due sedute quando inizierà a provare la formazione anti Fiorentina.

Chi con Tonali

In mezzo al campo, invece, il novero delle scelte è più ridotto. Mandando in panchina Bennacer, sono due le opzioni papabili per Pioli: Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Difficile credere a una rispolverata di Bakayoko dal 1’. Se Pioli dovesse dare ascolto ai tifosi, allora dovrebbe essere Vranckx ad affi ancare lo stakanovista Tonali. In realtà il tecnico ha sempre tenuto in grande considerazione Pobega come alternativa anche se l’ex Toro, nei due di centrocampo, è andato a corrente alternata. La curiosità nel vedere Vranckx dall’inizio c’è da mesi e chissà che non possa finalmente scoccare la sua ora, esattamente come accaduto per Malick Thiaw. Il belga, oggi, giocherebbe in un Milan più solido rispetto a quello di gennaio, dove anche lo stesso Thiaw avrebbe fatto fatica a imporsi, visto lo scarso stato fisico della squadra nel suo complesso.