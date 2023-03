Milan, un passo indietro a Firenze per gioco e concentrazione. A Londra serve altro

FIRENZE – Una battuta d'arresto fragorosa, quella del Milan. Arriva dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, a frenare la corsa italiana verso la grande Europa e a gettare ombre sull'impegno di mercoledì in casa del Tottenham nel match che può prolungare (o chiudere) la strada della coppa più importante. I rossoneri perdono 2-1 in casa della Fiorentina nell'ultimo anticipo del sabato, un risultato che non rende l'esatta risonanza dei meriti dei padroni di casa. I viola danno continuità al successo in casa del Verona - il primo dopo sei partite senza vittorie in campionato - con una prestazione solida e ordinata, estremamente pratica. Decidono nella ripresa il rigore di Nico Gonzalez e la capocciata di Jovic appena entrato, troppo tardiva la rete di Theo Hernandez per i rossoneri, che già avevano rischiato grosso nel primo tempo su Bonaventura (salvataggio di Tomori sulla linea).