Tottenham-Milan, Pioli: "Giroud e Diaz ci sono. Conte? Un valore in più"

Il Milan si avvicina alla sfida di ritorno contro il Tottenham . I rossoneri, dopo la pesante sconfitta al Franchi contro la Fiorentina in Serie A , vogliono rialzarsi raggiungendo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League . Si riparte dall'1-0 di San Siro per la squadra di Pioli (gol di Brahim Diaz ). Al New White Hart Lane la formazione allenata da Antonio Conte ce la metterà tutta per ribaltare il risultato: l'ex tecnico di Juventus e Inter ha ribadito quanto tenga al passaggio del turno considerandolo di vitale importanza. Nella conferenza stampa della vigilia Pioli, accompagnato da Krunic , ha esordito dichiarando: "Arriviamo con grande fiducia ed entusiamo, sicuramente con grande determinazione".

Pioli: "Brahim Diaz e Giroud stanno bene"

Pioli ha poi parlato della situazione della rosa: "Brahim Diaz e Giroud stanno bene. Tutti e 24 possono giocare, sono tutti pronti e disponibili per giocare dall'inizio". Sulla presenza di Conte in panchina: "Credo che la presenza di Conte sia importante. Sarà sicuramente un valore in più, troveremo un avversario molto preparato e motivato, è una sfida molto importante per tutti. Sappiamo che il Tottenham in casa gioca con molta più intensità". Su cosa potrebbe cambiare il Tottenham rispetto all'andata: "Per entrambi è una partita decisiva, ci aspettiamo un Tottenham con più pressione rispetto a Milano dove a volte ci ha aspettato. Loro nei secondi tempi hanno dei numeri molto importanti, gli episodi possono determinare il risultato finale. Dobbiamo cercare di farli arrivare dalla nostra parte".

Pioli: "Vogliamo essere protagonisti"

Sulle impressioni date dallo stadio degli Spurs: "Sarà sicuramente bollente, molto importante dal punto di vista emotivo ma vogliamo vivere queste emozioni e farlo da protagonisti". Pioli poi conclude: "Domani è la partita della personalità. Loro sono particolarmente temibili in fase offensiva, noi dobbiamo cercare di controllare di più la partita. Cercheremo di fare gol con le nostre qualità cercando di sorprendere gli avversari che possono lasciarci degli spazi".