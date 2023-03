Diretta Tottenham-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA - Il Milan cerca la qualificazione ai quarti di Champions League contro il Tottenham. I rossoneri, dopo aver perso in casa della Fiorentina in Serie A, ripartiranno dall'1-0 dell'andata dove a decidere il match di San Siro fu Brahim Diaz. La squadra di Conte, che tornerà in panchina dopo gli ultimi problemi di salute, farà di tutto per ribaltare la situazione in una partita che l'allenatore degli Spurs ha definito "di vitale importanza". Per la squadra di Pioli, che avrà a disposizione Giroud e che in conferenza ha dichiarato di non voler solamente gestire il vantaggio dell'andata, si tratta di un'occasione più unica che rara per ottenere una qualificazione ai quarti che manca dalla stagione 2011-2012, quando in panchina c'era ancora Allegri.