Tottenham-Milan vale tutto: tra Spurs e rossoneri traballano in tanti

Tutto o niente

Nessuna delle due può permettersi un passo falso: gli Spurs in caso di eliminazione potrebbero dover ripensare al progetto e sicuramente il loro tecnico, Antonio Conte, potrebbe iniziare a guardarsi intorno: in Italia lo accoglierebbero a braccia aperte sia l’Inter che la Roma, non la Juventus, almeno per il momento. Anche il prossimo futuro del Milan, campione d’Italia in carica, potrebbe radicalmente cambiare in caso di addio alla Coppa: la posizione di Massara (più volte accostato a un importante ruolo dirigenziale nella Juve del prossimo futuro) e Maldini potrebbe iniziare a venir messa in dubbio. Tutto o quasi, dunque, dipenderà dall'incrocio del Tottenham Stadium: per Spurs e Milan se non è una ultima chiamata ci siamo molto, molto vicini.