Milan, Maldini: “È stata un'impresa e ce la siamo meritata”. E sull’avversario ai quarti…

L'impresa di Londra del Milan ha i volti di Maignan e Theo Hernandez, di Thiaw e di Giroud, che hanno messo in pratica le idee di Pioli per ingabbiare il Tottenham e prendersi i quarti di Champions League. Soprattutto, però, c'è una società che ha affidato a Paolo Maldini il compito più importante, quello di scegliere gli uomini adatti a costruire un progetto vincente. Che si è dimostrato tale con lo scudetto conquistato lo scorso anno, ma che si è riconfermato raggiungendo un traguardo che i rossoneri non tagliavano da ben 11 anni, una vita sportiva fa. "C'è contentezza, piacere, orgoglio - ha detto Maldini a Milan TV -, un gran sorriso per il percorso che è stato fatto e per come siamo arrivati a questo punto".