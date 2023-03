Milan, infortunio Messias: il brasiliano salta Salernitana e Udinese

Lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito dell'esame strumentale a cui è stato sottoposto in mattinata Junior Messias, infortunatosi durante la trasferta di Londra, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Tottenham. Il giocatore aveva lasciato il campo al minuto 11 della ripresa, sostituito da Saelemaekers. Lo stop dovrebbe aggirarsi tra le 3-4 settimane, con il rischio di saltare anche Napoli ed Empoli alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali. Le sensazioni, dopo la sostituzione, non erano comunque state eccessivamente negative. Ora Messias verrà sottoposto a una risonanza di controllo tra una decina di giorni, dunque salterà sia la sfida di lunedì contro la Salernitana che quella successiva con l'Udinese.