De Ketelaere, auguri di compleanno dalla Uefa con un video...del Bruges

Charles De Ketelaere è senza dubbio il più grande punto interrogativo di questa Serie A . Il rendimento del belga, in questi primi mesi al Milan , è stato nettamente sotto le aspettative. Il classe 2001, che compie oggi 22 anni, si è trasferito a Milano nella scorsa sessione estiva di calciomercato dal Bruges per la cifra di 32 milioni di euro, senza riuscire per il momento a confermare quanto di buono fatto in Belgio , anzi. Per il suo compleanno, dopo gli auguri del club rossonero, sono arrivati anche quelli della UEFA che oltre al classico "Buon compleanno" ha voluto postare un suo video... proprio con la maglia del Bruges. Non una novità comunque dal canale europeo, che anche per il compleanno di Milik decise di postare un suo video di quando era al Napoli , dimenticando la Juventus .

De Ketelaere, stagione no

La differenza di rendimento avuta da De Ketelaere tra il Milan e il Bruges è impressionante. Nella scorsa stagione, infatti, il classe 2001 aveva realizzato ben 18 gol e 10 assist in 49 presenze, ma l'impatto con il calcio italiano è stato complicatissimo. Con la maglia rossonera, fino a questo momento, il belga ha totalizzato 29 presenze realizzando un solo assist in Serie A. C'è comunque ancora tempo per rifarsi, tra una Champions da giocare e un campionato in cui la lotta per l'Europa che conta è più aperta che mai.

De Ketelaere, il supporto dei tifosi

Charles De Ketelaere continua comunque ad avere la fiducia dell'ambiente rossonero e dei tifosi. Prima della partita contro la Fiorentina, Leao ha provato a caricarlo pubblicando una storia Instagram in cui scriveva: "Oggi CDK segna" ma non solo. Sotto il post degli auguri per il compleanno pubblicato dal Milan, molti tifosi hanno mostrato il loro supporto al giocatore: "Sempre sul tuo carro", "Vedrai che ti riprenderai tutto quello che è tuo", sono solo alcuni dei messaggi arrivati dai sostenitori del Milan.