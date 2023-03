Milan-Salernitana, Pioli: "Ibra dalla panchina, De Ketelaere in crescendo"

MILANO - Il Milan si avvicina alla sfida di lunedì contro la Salernitana a San Siro . I rossoneri di Pioli , reduci dalla qualificazione ai quarti di Champions League contro il Tottenham di Conte , vogliono rialzare la testa in Serie A dopo il ko esterno nell'ultimo turno contro la Fiorentina . Per farlo, servirà una prova convincente contro la formazione di Paulo Sousa , che viene dal pareggio 0-0 contro la Sampdoria . Il tecnico rossonero ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Ci dobbiamo ributtare nel campionato con grande determinazione. Se vogliamo rivivere certe emozioni che stiamo vivendo in Champions dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Ho visto quello che volevo vedere in settimana, siamo concentrati".

Pioli: "Ibrahimovic domani non sarà titolare"

Pioli, sulla possibilità di vedere Ibrahimovic titolare, ha dichiarato: "Domani no, presto sì. Dipende da tante cose. Sta migliorando, si sta allenando con più continuità nelle ultime settimane. Domani non partirà dall'inizio ma ci sarà per aiutarci". Sullo stato di forma di Leao e la sua prestazione contro il Tottenham: "Rafa si è mosso molto bene. Abbiamo trovato pochi spazi nel primo tempo, non lo abbiamo servito con i tempi giusti. Continuo a dirvi che Rafa è il giocatore più libero nei movimenti, deve cercare spazi e soluzioni offensive. La Salernitana è una squadra compatta, noi dobbiamo essere bravi a capire dove trovare le soluzioni".

Pioli: "De Ketelaere è in crescendo"

Pioli ha poi continuato: "Possiamo migliorare nelle scelte di gioco. Nel primo tempo col Tottenham potevamo palleggiare molto meglio. De Ketelaere sta bene come stanno bene tanti giocatori in quel ruolo lì. Ha avuto un momento prima della sosta in cui anche in allenamento non era particolarmente brillante, è in crescendo. È pronto a dare il suo contributo". Su Daniel Maldini e Vranckx: "Onestamente non ho visto Spezia-Inter, poi ho visto il gol di Daniel. Non faccio nessun commento. Pensiamo solo a vincere in campionato, la sconfitta di Firenze non ci ha fatto trovare continuità. Per quanto riguarda il futuro di Vranckx è ancora presto da stabilire".