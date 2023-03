Lo riconoscete? È il fratello di un centravanti di una big di Serie A

Capelli fluenti e folta barba, per il resto il viso è praticamente identico. Il web si è scatenato dopo che i due sono apparsi in un'intervista al canale televisivo francese Telefoot. Un'altra differenza, in realtà, c'è: uno ha cercato di giocare al calcio ma lo ha fatto solo in Under 15 e Under 17 con l'Auxerre e ora è un nutrizionista, l'altro c'è riuscito, vincendo addirittura la Coppa del Mondo.

L'incredibile somiglianza che scatena il web: ecco di chi si tratta

Stiamo parlando dei fratelli Giroud, Romain e Olivier. Certo, sono fratelli, ma la somiglianza tra i due è davvero impressionante e non è passata inosservata ai telespettatori ed è stata sottolineata sui social: "Suo fratello (Romain) sembra una versione di lui che è tornato indietro nel tempo per prevenire l'apocalisse", commenta un utente, mentre un altro aggiunge: "Il fratello di Olivier Giroud assomiglia a Olivier Giroud che è stato scelto per interpretare Aragorn in 'Il Signore degli Anelli'". Poi ancora: "Suo fratello sembra una versione di 'The Last of Us' di lui". Infine, restando sempre in ambito cinematografico: "È come (Matthew) McConaughey nel presente di True Detective contro i flashback". Nell'intervista Romain ha anche fatto commuovere l'attaccante del Milan quando ha detto: "Per me sei il miglior giocatore del mondo. Non te l'ho mai detto, ma grazie a te ho fatto la carriera che non sono mai riuscito a fare".