Milan, Leao si è perso. E ora il club si interroga

Due mesi senza gol e con un solo assist vincente, un voltaggio che continua a essere basso nei metri che contano. Che cosa succede a Rafael Leao? È questa la domanda che si pongono tutti quelli che quotidianamente si occupano delle vicende rossonere, siano essi addetti ai lavori o tifosi, perché le prestazioni dell’attaccante portoghese non hanno una continuità, bensì sono fatte di differenti fasi che, negli ultimi sessanta giorni, sono più apatiche che incisive. Un buco che Stefano Pioli ha spiegato così nel post Milan-Salernitana : «La situazione strana di Leao è questa: in allenamento fa benissimo, si muove tantissimo e benissimo, tutto, e poi in partita fa qualcosa di meno. Deve trovare una via di mezzo». Una fotografia nitida che si rispecchia nel momento del ragazzo, che sta evidenziando una mancanza importante, ovvero quella della conclusione in porta. Spesso gli capitano tra i piedi palloni interessanti, ma la conclusione che ne viene fuori è quasi sempre carica di un errore che può essere di scelta del tiro o di visione della porta, così come capita sempre più spesso che Leao - quasi per frustrazione - cerchi di calciare da distanze siderali, andando però a impallinare l’avversario che gli sta davanti. Da uno con le sue doti, che a Milanello fa impazzire i compagni ogni volta che li punta, è lecito aspettarsi qualcosa di meglio, specie in questa strana corsa alla Champions League dove nessuno sfrutta appieno gli errori delle altre contendenti.

Posizione in campo

Il passaggio al modulo con le due punte ha portato Leao a stringere, almeno inizialmente, il suo raggio d’azione andando a gravitare in maniera più vicina a Giroud, per provare a sfruttarne il lavoro di sponda. Ma la sua indole e la sua strapotenza atletica lo portano ad allargarsi e a cercare la zona di comfort ed è solo quando si va a posizionare lì che riesce ad accendersi. I fatti ci hanno detto che, pur libero da compiti difensivi, Leao soffre questo nuovo posizionamento e la sua inefficacia può rientrare anche in questo aspetto. Serve una chiave di volta tecnico-tattica, ma soprattutto mentale perché il portoghese non ha ancora dimostrato quella continuità di rendimento che ci si aspetta dai top player. È ancora troppo altalenante e in una fase così delicata della stagione, se anche lui non arriva a dare certezze, c’è di che preoccuparsi. La ricerca di quella via di mezzo che ha indicato Pioli, oggi, è fondamentale per tornare a vederlo come nel finale della passata stagione.

Il contratto

La vicenda contrattuale che lo vede protagonista ormai da un anno certamente influisce nel suo quotidiano, ma quando si va in campo non si pensano alle carte scritte. Il Milan ha fatto la sua proposta da 6.5 milioni più 1.2 di bonus facilmente raggiungibili a fronte di una richiesta da 7.5 di base fissa. La distanza non è enorme, ma servirà capire se Maldini e Massara potranno alzare ulteriormente la proposta per blindare Leao che, in caso di non rinnovo, verrà ceduto in estate. La ricerca del tassello decisivo, in campo e fuori, è ancora aperta, ma due mesi senza incidere come ci si attenderebbe da uno come lui sono davvero troppi.