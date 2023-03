Milan-Napoli, Baresi ci crede: "Abbiamo storia ed esperienza"

NYON (Svizzera) - Il Milan campione d'Italia affronterà il Napoli ai quarti di finale di Champions League dopo i sorteggi avvenuti oggi . Un derby italiano commentato così da Franco Baresi ai microfoni di Sky Sport e Sport Mediaset: "Siamo contenti di essere arrivati fino a qui. Abbiamo fatto bene finora, la Champions dà grandi stimoli. Ora avremo questo derby italiano, peccato che una delle due si fermerà, però abbiamo grande rispetto del Napoli e lo affronteremo nel migliori dei modi, consapevoli che loro stanno facendo molto bene, ma che anche che noi possiamo fare bene - sul derby italiano - Non mi è mai capitato. È diverso affrontare una squadra che ti conosce bene. Eravamo tre italiane al sorteggio, sapevamo che poteva capitare"

Milan, Baresi su Osimhen ed il Napoli

"Quando ci sono i cross non bisogna farsi attrarre dalla palla, ma stare attaccati all'uomo. Lui è fortissimo, dobbiamo cercare di tenerlo lontano dall'area. Non c'è solo lui, sono tutti forti, dovremo rispettare il calcio che fa il Napoli. Sono una squadra che crea occasioni, ha qualità, c'è Kvara sull'esterno, Zieliniski, Lobotka... è una squadra da tenere in considerazione e sappiamo quali sono le loro qualità".

Milan, Baresi sulla storia dei rossoneri in Champions League

"Io credo che il Champions il livello si alza. La squadra ha fatto un percorso molto buono, siamo ai quarti e vogliamo sognare e pensare positivo. Il Milan ha storia, esperienza e una squadra che può fare molto bene. Pensiamo positivo col rispetto per l'avversario. La storia aiuta sicuramente, giocare al Milan ti dà responsabilità. Il Milan ha fatto un cammino molto buono. Spiace che sia un'italiana a fermarsi, ma credo che abbiamo le possibilità di creare problemi al Napoli".