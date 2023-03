Udinese-Milan, Pioli: “Ho lavorato male, ma non penso alla Champions”

"A Leao cosa ho chiesto prima della gara? Di essere incisivo, di essere attaccante e di essere dentro la gara, a volte è stato troppo lontano alla porta. Il rigore l’ha ottenuto lui. Leao fatica a fare il ruolo di attaccante? No, quando gli arrivano poche palle tende ad abbassarsi. Non può ricevere palla troppo lontano per poter dribblarne 5 o 6, stiamo lavorando su ciò. Non è questione di singoli però". Lo ha dichiarato Stefano Pioli ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Milan in casa dell'Udinese. Il tecnico rossonero ha spiegato: "Siccità offensiva col nuovo modulo? Nelle altre gare abbiamo rischiato poco e costruito di più. Stasera gara sotto ritmo, troppi errori, troppe volte si parla di moduli… Questione di qualità e intensità, che oggi non abbiamo messo in campo".