Milan, De Ketelaere: "Primi mesi deludenti, ma mi sento migliorato"

Charles De Ketelaere continua ad essere un grande punto interrogativo per il Milan . Arrivato in rossonero dal Bruges nella scorsa sessione estiva di calciomercato per 32 milioni, il classe 2001 deve ancora segnare il suo primo gol in stagione. Dal ritiro del Belgio , De Ketelaere in un'intervista per HLN ha parlato della sua attuale situazione con il Milan: "Questi mesi a Milano? Deludenti, anzi negativi. Sicuramente non erano le mie aspettative. Dopo un'ottima stagione con il Bruges e dopo il trasferimento al Milan, di cui non mi pento, avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato fin’ora. Perché? Ci sono tanti motivi. Uno è l'ambiente, un livello di calcio superiore, l’adattamento a tante cose. La vita fuori dal campo".

De Ketelaere: "Sento il sostegno dei compagni"

Il belga ha dichiarato: "Se è un bene staccare dal Milan ed essere in Nazionale? Da una parte sì, ma non voglio vederla in questo modo perchè poi sembra che che non mi piace stare lì. E non è il caso", per poi continuare: "Cerco di finire la stagione lavorando ogni giorno il più duro possibile per poi riuscire ad ottenere un posto da titolare. Per il momento non penso ad altro. Mi sento migliorato, tutto si è svolto in una maniera naturale. Ho trovato anche più tranquilltà in me stesso. Sono consapevole di quello che so fare e non mi lascio trascinare dalle emozioni". Infine, sugli apprezzamenti di Ibra, Leao e Kakà: "Di certo sento e apprezzo l’affetto e il sostegno dei miei compagni, ma vorrei dimostrare che ho fame e che vivo per il calcio. Se dovessi credere ai media sembra che ogni giorno arrivo a Milanello piangendo".