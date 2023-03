Milan, Pioli: "Preferivo non incontrare un'italiana in Champions"

Stefano Pioli, ha parlato della semifinale di Champions League contro il Napoli, durante la presentazione della 18esima edizione del torneo "Amico dei Bambini": "Felice del sorteggio Champions? Onestamente preferivo non incontrare una squadra italiana. In Champions è più bello affrontare un club straniero. Il Napoli è fortissimo ma ce la vogliamo giocare". Il tecnico del Milan ha poi aggiunto: "L'Europa fa parte di questa società . Noi stiamo cominciando a scrivere la nostra storia, quella del Milan in Champions è un percorso diverso dal nostro. Quando vai a San Siro a giocare la Champions è qualcosa di emozionante e spettacolare che coinvolge tutti. Siamo molto presi ma siamo anche attaccati al campionato. Per far sì che questa sia una stagione positiva, l'anno prossimo dobbiamo giocare in Champions League. Bisogna stare attenti".