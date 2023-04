Napoli-Milan, Giroud, Saelemaekers e il gesto dell'orgoglio al Maradona

Il gesto fatto da Olivier Giroud e Alexis Saelemaekers dopo il poker rifilato dal Milan al Napoli ieri sera non è passato inosservato: i due giocatori hanno indicato lo scudetto sulla maglia rossonera, ricordando agli spettatori del Maradona chi sono i campioni d'Italia in carica. I punti di differenza in classifica tra le due squadre sono ancora 20 e lo Scudetto partenopeo non sembra essere a rischio. Quello di ieri sera è stato un bel biglietto da visita del Milan in attesa dei quarti di Champions League proprio contro il Napoli che non perdeva in Serie A con uno scarto di almeno 4 gol da ben 16 anni.