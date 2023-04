Leao, rivincita personale su Costacurta: la risposta dopo Napoli-Milan

77 giorni. È durato tanto il digiuno di gol di Rafa Leao con il Milan. Il portoghese, che aveva realizzato la sua ultima rete nel 2-2 del Via del Mare contro il Lecce il 14 gennaio, ha scelto probabilmente la partita e l'avversario migliore per tornare ad esultare con la maglia rossonera - era andato in gol con il Portogallo la scorsa settimana, 26 marzo, contro il Lussemburgo nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024 -. L'ex Lilla è stato uno dei grandi protagonisti del match del Maradona contro il Napoli: dopo aver aperto le marcature al 17' con un bellissimo pallonetto su assist di Brahim Diaz, il 23enne lusitano ha replicato nella ripresa, intorno all'ora di gioco, siglando la rete del momentaneo 3-0 e spegnendo ogni velleità di recupero dei ragazzi di Luciano Spalletti. Salgono così a 10 (più 7 assist) i gol di Leao in 26 presenze stagionali in Serie A - in totale sono 11 centri e 10 assist in 36 partite -.