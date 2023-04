Milan, Brahim Diaz verso il Real: De Ketelaere resta e andrà via Adli

MILANO - Fra Empoli, Napoli e... futuro. Il Milan domani osserverà da vicino Tommaso Baldanzi per capire ancora di più se potrà avere un ruolo nella squadra che verrà e lo farà senza farsi distrarre da altri fantasisti. Brahim Diaz, infatti, ieri ha svolto un lavoro personalizzato sul campo per non forzare dopo l’affaticamento agli adduttori rimediato domenica sera a Napoli. Niente di allarmante, ma visto che mercoledì a San Siro arriverà proprio la squadra di Spalletti per il primo round dei quarti di Champions League, meglio non correre rischi. Dunque lo spagnolo domani contro l’Empoli potrebbe sedersi in panchina - la convocazione verrà decisa oggi dopo la rifi nitura - con Saelemaekers favorito per prenderne il posto sulla corsia destra. Non sono previsti poi altri trequartisti puri in campo dall’inizio. Perché è vero che c’è un quarto di finale di Champions da preparare, ma Pioli deve anche lavorare per conquistare, in campionato, un posto per la prossima edizione e non potrà quindi sottovalutare l’impegno con l’Empoli. Per questo, i cambi rispetto alla formazione che ha strapazzato il Napoli potrebbero essere due, al massimo tre. Uno appunto sulla destra offensiva - dove è pronto anche Florenzi ed è tornato a disposizione pure Messias -, l’altro in difesa, con Thiaw che potrebbe far rifiatare Kjaer. Per il resto si va verso la conferma dell’undici del Maradona con la presenza, quindi, dei tre centrocampisti. Se poi sarà ancora Bennacer ad agire da falso dieci o Krunic, lo si capirà al momento del fischio d’inizio.