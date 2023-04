Milan-Empoli, conferenza Pioli: pensiero a Berlusconi, rivelazione su Leao

Il Milan si appresta ad affrontare l'Empoli in Serie A con l'obiettivo di dare continuità allo strepitoso successo per 4-0 in casa del Napoli. I rossoneri, attualmente terzi in classifica, vogliono restare ben saldi in zona Champions League e per farlo dovranno imporsi a San Siro contro la squadra di Zanetti, reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Lecce. Stefano Pioli ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Sarà determinante restare in tensione. Si vince prima con gli atteggiamenti e la determinazione, poi con volontà e qualità. Il campionato è importante e vogliamo approfittare del turno casalingo". Poi un pensiero sulle condizioni di Berlusconi: "Siamo tutti preoccupati, anche se non abbiamo notizie precise. Ci stringiamo a lui e speriamo che possa riprendersi, tornando allo stadio".