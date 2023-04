Così Air e Michael Jordan possono far volare anche il Milan

Il film s'intitola "Air, la Storia del Grande Salto". Negli Stati Uniti ha fatto subito canestro - è il caso di dirlo, considerata la statura del personaggio - ed è presumibile che sfonderà anche in Italia dov'è in uscita da questo week end. La pellicola narra la meravigliosa vicenda della linea di articoli sportivi che, legandosi all'epoca al semisconosciuto Michael Jordan , è diventata un'icona planetaria. Il regista è Ben Affleck , il protagonista è Matt Damon che interpreta Sonny Vaccaro , il manager che mise sotto contratto MJ e lanciò le celeberrime sneakers; lo stesso Affleck, invece, si è cucito addosso il ruolo di Phil Knight , il fondatore della Nike. Come protagonisti o coprotagonisti, Affleck & Damon hanno recitato complessivamente in 110 film, generando oltre 11 miliardi di euro al botteghino e vantano tre premi Oscar.

Affleck & Damon...e Cardinale

Nel dicembre scorso hanno fondato la casa di produzione Equity Artist con un terzo socio: si chiama Gerry Cardinale, Mister RedBird, proprietario del Milan campione d'Italia. "Air" è il primo film di Artists Equity. Cardinale è anche il secondo maggiore investitore di Skydance e ha contribuito a creare Skydance Sports e la sua partnership con la NFL. È anche uno dei proprietari di YES Network dei New York Yankees, che ha creato insieme agli Yankees nel 2000: è la rete che in questi mesi ha avviato una proficua collaborazione con Milan Tv e tutte le piattaforme informative della società rossonera. In calce all'uscita di "Air", Cardinale ha commentato: "Mentre stiamo andando sempre più velocemente verso tecnologie che cambiano i modelli di consumo dei contenuti da parte dei fan, questo film è una perfetta rappresentazione della convergenza tra sport, media e cultura, i miei tre anelli del Diagramma di Venn, alla base del mio modo di investire. Soggetti come noi devono essere catalizzatori di questa evoluzione. Non si può aspettare che il cambiamento si manifesti, ma bisogna andarlo a cercare molto prima. C'è un ruolo da svolgere per i capitali istituzionali e per le esperienze nella costruzione di business come la nostra. Non si tratta solo di portare capitali e di far crescere i ricavi, ma di mettere le nostre competenze al servizio di partnership che sappiano anticipare il futuro". Ecco perché Cardinale intravede un futuro in cui i club sportivi siano "aziende di cultura" e in cui “la cultura e gli individui diventano sempre più proprietà intellettuali in sé e per sé”, mentre “è in atto nello sport e nei media una grande frammentazione che crea spazi. Lo sport oggi è una sola gamba dello sgabello, che non è sufficiente per evitargli di cadere.

La ricerca dei nuovi modelli

Da qui la ricerca di nuovi modelli, che contribuisca a costruire, per ridurre il divario. Quando si guarda alla monetizzazione della proprietà intellettuale, ciò che auspico è la transizione da una cultura di intermediari ad una cultura di proprietari. Ed è qui che il nostro capitale entra in gioco, in collaborazione con i veri creatori di contenuti. Lo abbiamo fatto con Lebron James e Maverick Carter attraverso la loro società Springhill; con Dwayne Johnson e Dany Garcia nella XFL, adesso con Ben Affleck e Matt Demon in Artists Equity. Ora, tutti i pezzi frammentati di proprietà intellettuale, che si tratti di una squadra, di una lega o di un individuo, hanno un potenziale da sbloccare per realizzare il loro vero valore. Un esempio è quello che abbiamo fatto con la NFL, la MLB e OneTeam con i diritti collettivi degli atleti professionisti. Sono convinto che anche il Milan potrà trarre grandi benefici da questa visione e dal nostro impegno. Quando si guarda alla monetizzazione della proprietà intellettuale, ciò che auspico è la transizione da una cultura di intermediari ad una cultura di proprietari". Per un club come il Milan che ha 123 anni di vita ed è una delle leggende del calcio mondiale, le parole di Cardinale schiudono le porte alla realizzazione di contenuti spettacolari a tinte rossonere, da proporre sul mercato internazionale, raccontando le epopee della squadra e i loro protagonisti. Se Jordan ha fatto fare il Grande Salto ad Air, il Milan, uno dei club più titolati al mondo, può segnare un Grande Gol nell'intrattenimento sportivo. Anche fuori dal campo. Cardinale docet