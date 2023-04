Milan-Empoli, Pioli: Siamo in salute. De Ketelaere lavora quanto i compagni

Il Milan non riesce a dare continuità alla grande vittoria del Maradona contro il Napoli . I rossoneri vengono fermati sullo 0-0 dall' Empoli di Zanetti , che a San Siro fornisce una prestazione di grande carattere costringendo i padroni di casa ad accontentarsi di un solo punto. Al termine della sfida Stefano Pioli ha commentato la prestazione della sua squadra: "Nel primo tempo potevamo fare qualcosina in più, se Rebic e Origi avessero segnato si sarebbero fatti altri discorsi sui titolari e sulle riserve. Non siamo riusciti a segnare un gol che avremmo meritato senza far mai tirare in porta un avversario che gioca sempre molto bene contro tutte le squadre".

Milan-Empoli, Pioli: "Napoli? In Champions sarà diverso"

Pioli ha poi continuato: "Arrivare nelle prime 4 sarà complicato, ma ho visto una squadra che a me piace, con la determinazione e la voglia giusta. In campionato abbiamo mancato qualche occasione, e questo è un aspetto che dobbiamo migliorare. Solo 3 squadre stanno facendo bene in campionato e in Champions: il Napoli, il Bayern Monaco e il Benfica. Stiamo provando ad arrivare a quel livello lì". Poi, su De Ketelaere: "Lui sta facendo tutto quello che deve fare in allenamento per convincermi, lavora quanto e come i suoi compagni". Proprio sul prossimo impegno contro la squadra di Spalletti il tecnico rossonero ha dichiarato: "Mercoledì contro il Napoli sarà una partita completamente diversa da quella di campionato. Loro hanno affrontato la partita mentalmente in maniera diversa da noi. Sarà diverso, le motivazioni saranno al massimo per entrambe le squadre. Prepareremo la partita per essere equilibrati e propositivi".