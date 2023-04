Inter, Investcorp cerca partner per la cordata: aveva già trattato il Milan

MILANO - Dal Milan all’ Inter dodici mesi dopo. Sarebbe il percorso al quale sta puntando Investcorp, il fondo del Bahrein che un anno fa ha cercato di acquistare il club rossonero per quasi 1,2 miliardi di euro prima che Elliott optasse per la linea della continuità con la cessione a RedBird . Secondo il Sole 24 Ore, Investcorp da alcuni mesi starebbe studiando il dossier relativo alla società nerazzurra. Avrebbe approfondito la questione fino allo scorso dicembre prima di mollare la presa, ma sarebbe tornata sull’argomento nelle ultime settimane. Al momento la negoziazione sarebbe ancora in una fase embrionale: prima di affondare il colpo, Investcorp vorrebbe coinvolgere altri soci del Bahrein in questa operazione. Il fondo, guidato dal presidente esecutivo Mohammed Alardhi , preferisce non commentare queste indiscrezioni.

Inter, la prima volta del Bahrein in Europa?

Nella zona del Medio Oriente arabo il Bahrein non ha ancora piantato la sua bandierina calcistica in Europa. Lo hanno fatto il Qatar con il Psg, gli Emirati Arabi con il Manchester City e l’Arabia Saudita con il Newcastle. Ogni trattativa per comprare l’Inter negli ultimi due anni si è sempre scontrata con la richiesta economica della famiglia Zhang fissata a più di un miliardo di euro, una cifra ritenuta congrua a maggior ragione dopo la valutazione data al Milan nell’ultimo passaggio da Elliott e RedBird intorno a 1,1 miliardi (anche se in questo caso è entrato in gioco il prestito del venditore per ben 600 milioni). Un altro elemento da tenere in conto è l'avvicinamento alla scadenza del prestito da 275 milioni concesso da Oaktree Capital a Suning per salvare l’Inter in difficoltà due anni fa. Questo finanziamento scade a maggio 2024. Molti investitori iniziano a guardare con interesse proprio a quel momento, quando sarà possibile assicurarsi il club nerazzurro a una cifra meno onerosa. Secondo indiscrezioni, il momento della cessione potrebbe essere più vicino a maggio 2024 che al termine di questa stagione. Con la regia a quel punto determinante di Oaktree.

Inter, le piste americane

Non mancano i fondi americani interessati all’Inter. Non a caso sono due banche d’affari statunitensi a essere state nominate advisor per cercare acquirenti: Goldman Sachs e Raine Group. Quest’ultima società finanziaria ha seguito l’ingresso del fondo Silver Lake nell’azionariato del City Football Group: la quota è salita dal 10% al 18% a novembre dell’anno scorso. Chissà se anche l’Inter potrebbe rientrare in questa logica di investimento nel calcio europeo. Silver Lake preferisce non commentare questa ipotesi.