Milan-Napoli, Pioli e la Champions: "Sognando abbiamo vinto lo Scudetto"

MILANO - Dopo il poker rifilato al Napoli al Maradona, il Milan si proietta sull'andata di Champions League che a San Siro proporrà il primo atto europeo tra i rossoneri e gli azzurri di Spalletti. Alla vigilia del match, Pioli assicura: "Domani sarà tutto diverso. E' una sfida da 180'. Dobbiamo fare una grande partita. L'attenzione è fondamentale. Non possiamo abbassare questo livello perché sarebbe rischioso. Il campionato è un'altra storia. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza della Champions. Dobbiamo dare il massimo, essere concentrati". Un Pioli determinato che vuole correre verso la finale di Istanbul: "Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Quindi sognare ci fa bene. Domani scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo".

Pioli: "Il Napoli è la squadra che ha segnato di più"

Sulla pressione del match il tecnico rossonero aggiunge: "Stiamo parlando della Champions e dei nostri sogni. Siamo sereni perchè ci siamo preparati bene, dobbiamo giocare con il nostro entusiasmo. Tutte e due le squadre saranno cariche. Arrivare in semifinale sarebbe bellissimo". Sull'avversario aggiunge: "Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in questa Champions. Siamo rimasti in otto e sono tutte forti, ma ci siamo preparati bene. Partiamo da 0-0, mi aspetto sfide equilibrate. Noi ci siamo preparati bene, ci aspettiamo anche da loro qualcosa di diverso". Poi chiosa: "Non so che scelte farà Spalletti, quando parlavo di cambiamenti parlavo di atteggiamenti in fase difensiva. Non so se ci verranno a prendere o ci aspetteranno. I miei ragazzi devono leggere le diverse situazioni e trovare gli spazi. L'unica cosa che conta è che Milan sarà domani. Poi a fine stagione faremo le valutazioni. La stagione è ancora lunga e importante. Il finale determinerà la positività del nostro lavoro".