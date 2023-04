Milan-Napoli, Maignan come Peruzzi: parata spettacolare su Di Lorenzo

L'importanza di Maignan per il Milan si è notata nella sua assenza. Il periodo negativo dei rossoneri è coinciso con l'infortunio del portiere francese, che gli ha fatto saltare anche il Mondiale. Al suo rientro, però, sta fornendo prestazioni di livello come quella contro il Napoli in Champions League . Determinante in diverse occasioni, ha salvato il risultato a più riprese chiudendo la porta alle varie conclusioni degli azzurri. L'1 a 0 è firmato da Bennacer , ma sul successo di San Siro ci sono anche i guantoni di Mike. La prodezza su Di Lorenzo nel finale ha ricordato quella di Peruzzi in maglia Juve all'ex San Paolo, ora Maradona, di Napoli .

Maignan come Peruzzi contro il Napoli

Maignan come Peruzzi. Difficile ricordasi, è passato tanto tempo, ma anche l'ex Juventus in passato sul campo del Napoli è stato protagonista di una parata simile a quella del francese. La postura di Di Lorenzo potrebbe ingannarlo con un tiro incrociato, lui fa un mezzo passo e poi allo scoccare del pallone riesce con un guizzo a deviare la sfera in angolo. Il difensore azzurro lo rimprovera amichevolmente, scherzando proprio con Maignan. Situazioni diverse ma parate simili con quella di Peruzzi, in quella occasione il tiro partiva da più lontano ma il movimento era stato lo stesso. Mike si conferma portiere di livello mondiale e anche per questo per il Milan va blindato.