Maignan è un tesoro da porre in cassaforte

Maignan, il top player della porta

L’ex Lille, preso dal Milan per 14.2 milioni nell’estate del 2021 come mossa di reazione all’addio a parametro zero di Gigio Donnarumma, va considerato - probabilmente insieme a Theo Hernandez e Leao - come il vero top player di questo Milan. Un portiere che porta punti e che fa parate determinanti nei momenti in cui servono. Perché non c’è solo la manona aperta su Di Lorenzo di due sere fa, ma c’è anche la paratona su Harry Kane nel recupero della gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Tottenham, a Londra. Anche in quel caso si trattò di un riflesso felino, con la difficoltà ulteriore del terreno bagnato e di un pallone che stava per rimbalzare poco prima della linea di porta. La sua assenza, nel cammino in campionato del Milan, si è fatta sentire anche a livello di comando della difesa. Perché Maignan non è un semplice portiere, ma è un vero e proprio regista arretrato di tutto il pacchetto difensivo. Non c’è un solo momento in cui non dia indicazioni, sia in fase di possesso sia quando c’è da difendere. Le sue mimiche sulle punizioni a favore, nel piazzare la contro barriera, sono ormai diventate iconiche nell’immaginario comune e questo fa capire quanto Maignan sia rispettato e ascoltato dai compagni.