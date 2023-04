Bologna-Milan, Pioli: "C'erano due rigori per noi". E sul turnover...

BOLOGNA - "Non dovevamo partire in quel modo. Non ci sta subire un gol in questo modo. Abbiamo però giocato con aggressività, creando tanto. Non siamo stati precisi. Tutti sono stati bravi, ma non siamo soddisfatti. Abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere". Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn al termine del pareggio tra Bologna e Milan. "Ci mancano due rigori. Sul fallo di mano, la dinamica era chiarissima per tutti, sia per chi stava in campo sia per chi era seduto in panchina. Dispiace - aggiunge il tecnico rossonero -. Il Bologna oggi ha giocato in modo meno aggressivo senza palla, ci aspettavamo un atteggiamento diverso. Abbiamo sviluppato bene il gioco, ma è mancato il guizzo finale. Della partita non mi è piaciuto solamente il gol preso subito, che ci ha messo in difficoltà. Ho scelto di cambiare tutti e 10 gli uomini di movimento perché quest'anno abbiamo pagato molto gli impegni in coppa. Giocare tre partite in 6 giorni è difficile, soprattutto quando c'è la Champions di mezzo. Ho scelto di schierare chi aveva più energie fisiche e mentali. Ho fiducia nel mio gruppo, spiace solo per i primi 30 secondi di oggi".