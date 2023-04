Milan, quanti rimpianti contro le piccole

BOLOGNA – Il Milan in maschera si salva a Bologna con il “dodicesimo” uomo. Dodicesimo non nel senso di secondo portiere, ma di titolare aggiunto, come Tommaso Pobega viene considerato da Stefano Pioli: «Per me ognuno che fa parte dei venti è un titolare e non una riserva. Oggi ha fatto molto bene». Il centrocampista non solo è stato il punto di riferimento di una squadra cambiata per dieci undicesimi, Maignan tra i pali escluso, ma ha anche trovato la rete dell'1-1 con un gran sinistro dal limite. Un gol giunto dopo il vantaggio rossoblù con Sansone dopo appena 33 secondi, un'azione in velocità e una rete che sembrava profetica di un risultato negativo per una squadra troppo rivoluzionata in vista del ritorno dei quarti di Champions League, martedì a Napoli. Invece il Milan ha saputo riprendersi con «qualità e voglia di vincere - sottolinea Pioli a fine match -. Però ancora una volta abbiamo sbagliato l'approccio, con il Napoli ci siamo salvati in Champions dopo pochi secondi, qui no. Certe disattenzioni sono gravi».