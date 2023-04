Milan, Leao difende Theo Hernandez dagli insulti social

Milan, Leao al fianco di Theo Hernandez

Sulla vicenda è intervenuto anche il compagno di squadra Rafael Leao che, su Twitter, scrive: "Purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di poter dire quello che vuole. Non succede niente fratello, Dio è sempre con la tua famiglia". Un messaggio bellissimo da parte del portoghese che testimonia la forza del gruppo e il legame tra i calciatori del Diavolo.

Il post del Pescara

Condanna fermamente quanto accaduto anche il Pescara, che sui propri profili social ufficiale commenta: "Come si può augurare la morte ad una persona e al proprio figlio? La nostra solidarietà a Theo Hernandez, l’ennesimo atleta oggetto di commenti irriguardosi che non hanno nulla a che fare con lo sport. Condannare qualsiasi frase offensiva o irrispettosa nei confronti di un giocatore (a prescindere dalla maglia indossata) dovrebbe trovarci tutti d’accordo. Eppure, a giudicare dai commenti, non è così. Si cerca, a tutti i costi, il pretesto per non stigmatizzare tali comportamenti e per alimentare l’odio. E non vogliamo darvi questo spazio".