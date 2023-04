Napoli-Milan, Pioli carica: "Completiamo l'opera". E su Osimhen...

NAPOLI - Ancora novanta minuti e Napoli e Milan conoscerano il loto futuro in Champions League. Tutto pronto per la gara di ritorno al Maradona dopo l'1-0 di San Siro a favore dei rossoneri firmato dalla rete di Bennacer. Alla vigilia dell'importante sfida europea, Stefano Pioli presenta così il match in conferenza stampa: "Tutte e due le squadre hanno avuto le loro occasioni da gol, vince chi sfrutta meglio le occasioni che creeranno. Il Napoli a Milano è partito molto meglio di noi e deve esserci di insegnamento. Tutte e due le squadre saranno pronte. Una partita delicatissima, ma stimolante. Partiamo con un piccolo vantaggio, ma dobbiamo completare l'opera giocando una partita di altissimo livello". Vuole proseguire il cammino europeo Pioli che usa una metafora: "Non è che mi piace tantissimo comunque andrà. È bello essere qui, è un percorso di crescita continuo. È come quando visiti la Tour Eiffel e già al secondo piano hai già una bella vista, ma vuoi salire ancora per averne una ancora più bella".

Pioli: "Osimhen è potente e presente"

Spalletti ritroverà Osimhen e il tecnico rossonero dovrà arginare l'esplosività dell'attaccante nigeriano: "Teniamo sempre in grande considerazione le caratteristiche dei nostri avversari, soprattutto quelle di un avversario così potente e presente. Abbiamo comunque il nostro modo di giocare da portare avanti. Le partite che abbiamo giocato ultimamente con il Napoli sono state anche partite da saper leggere, dentro la gara bisogna sapere dettare i ritmi, rallentare, accelerare e leggere bene i momenti". Sulle sue scelte Pioli annuncia: "Domani sarà la terza partita che giocheremo in pochi giorni, e sia noi che loro abbiamo interpretato situazioni modo diverso. Sicuramente anche domani ci sarà qualche atteggiamento diverso. Il Napoli di Champions a Milano è stato diverso in qualche atteggiamento offensivo e difensivo rispetto alla partita del campionato. Domani può essere che ci può essere qualcosa di diverso, che siano calciatori o posizioni". Diaz e Giroud i due attenzionati speciali: "Brahim sta crescendo tanto, sta diventando di assoluto livello. Olivier ha avuto un piccolo problema che ha superato in questi giorni, l'abbiamo gestito bene in questi giorni ed è pronto per giocare. Non so che scelte farà Spalletti per sostituire Anguissa, vedremo domani sera".