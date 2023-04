Napoli-Milan, cori e botti nella notte per disturbare il sonno dei rossoneri

NAPOLI - Una vigilia tormentata quella del Milan a Napoli, una notte agitata per i giocatori rossoneri arrivati nel capoluogo campano per il match di ritorno dei quarti di Champions League contro gli azzuri di Saplletti. Al Maradona, dopo l'1-0 firmato Bennacer a San Siro, le due squadre della Serie A daranno vita al secondo atto del derby tricolore della massia competizione europea, per cercare di strappare il pass per le semifinali. Posta in palio decisamente alta con il Diavolo che parte da un piccolo vantaggio dell'andata e così i tifosi azzurri hanno provato a giocarsi ogni carta possibile.